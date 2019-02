Afscheid: Gerbrandy levert ambtsketen in

Publicatie: di 05 februari 2019 19.08 uur

BUITENPOST - Gerben Gerbrandy heeft dinsdag officieel afscheid genomen van zijn gemeente waar hij zes jaar burgemeester is geweest. In de middag was er eerst een officieel afscheid (zie foto's) waarbij Gerbrandy zijn ambtsketen inleverde. Na de bijeenkomst voor genodigden was er om 17.30 uur een receptie voor inwoners van belangstellenden.



Commissaris van de Koning de heer Arno Brok installeert donderdag Oebele Brouwer als nieuwe burgemeester. Dit gebeurt tijdens een bijzondere raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Na de installatie is er een feestelijke receptie. Inwoners en andere belangstellenden hebben de gelegenheid om burgemeester Brouwer persoonlijk te feliciteren en kennis met hem te maken.

