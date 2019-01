CSG Liudger Burgum wederom Elsevier Superschool

Publicatie: di 22 januari 2019 19.25 uur

BURGUM - Alle Nederlandse scholen met vmbo-, havo- en vwo-onderwijs worden jaarlijks door Elsevier Weekblad met elkaar vergeleken en beoordeeld. Het blad heeft CSG Liudger locatie Burgum uitgeroepen tot Superschool. En dat is niet voor het eerst. Ook in 2018 mocht het school het predicaat Superschool dragen.

Het predicaat Superschool wordt gegeven aan een select gezelschap van scholen die op één of meer afdelingen uitzonderlijk hoog scoren. CSG Liudger locatie Burgum mag zich voor het tweede jaar op rij, door de uitstekende resultaten op de afdeling vmbo gt, ook in 2019 officieel Superschool noemen.

Locatiedirecteur Mieke IJedema: "In 2018 kregen we voor het eerst het predicaat Superschool. Dat het nu weer is gelukt, maakt het extra bijzonder. We waren op de hoogte van de gegevens van de Onderwijsinspectie, maar je houdt er niet rekening mee dat je het predicaat voor de tweede keer krijgt. Het is een enorm compliment voor ons onderwijsteam. We gaan het zeker vieren met het team en de leerlingen, maar we gaan ook vooral door met geven van goed onderwijs. Dat doen we door samen te werken, oog te hebben voor de toekomst en onze leerlingen meer te bieden dan alleen goed onderwijs."