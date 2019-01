Meer dan 2000 handtekeningen voor containerpetitie

Publicatie: za 12 januari 2019 14.35 uur

DRACHTEN - Het terugbrengen van het aantal keer dat grijze containers in Smallingerland worden geleegd zorgt voor ophef. Een online petitie om de afvalbakken eens per twee weken te laten legen heeft inmiddels al meer dan 2000 handtekeningen verzameld.

Sinds begin dit jaar worden de grijze bakken in Smallingerland nog maar eens per vier weken geleegd. En dat is volgens Deborah, de initiatiefneemster van de petitie, veel te weinig. "Dit is voor ons als gezin niet te doen, wij sorteren ons afval en nog lukt het niet. ik kan me voorstellen dat wij niet de enige zijn die hier moeite mee hebben. ", aldus Deborah op de website van de petitie.

Ook verstrekt de gemeente niet meer per huishouden een papieren afvalkalender. Volgens Deborah zal dit met name voor ouderen zonder smartphone of pc een probleem kunnen worden. Het eerste doel van de online petitie is met de 2000e handtekening bereikt. Het nieuwe doel is 3000 handtekening te verzamelen.