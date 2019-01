Afvalbakken eens per vier weken geleegd

Publicatie: wo 09 januari 2019 17.30 uur

DRACHTEN - Inwoners van Smallingerland staan voor een nieuwe uitdaging. De grijze containers worden nog maar eens per vier weken geleegd. De gemeente loopt voorop als het om 'duurzaamheid' gaat. In 2017 kwam de vuilnisman al eens in de drie weken langs (in plaats van 2 weken).

"We gooien met z'n allen bijna een miljoen euro de afvaloven in, terwijl afval eigenlijk een grondstof is dat we heel goed opnieuw kunnen gebruiken." zo schrijft de gemeente Smallingerland op haar website. "Elke kilo restafval die we niet weggooien betekent een financiële besparing."

Meer groenafval inzamelen, minder restafval

Voor mensen van tuinieren houden is er goed nieuws. De gft-rolemmer wordt vanaf 2019 42 keer geleegd in plaats van 28 keer. Ook wil de gemeente dat mensen hun afval beter scheiden. "Het blijkt namelijk dat er nog veel groenafval, met name keukenafval, in de grijze rolemmer wordt gedaan. Om het scheiden van het groene afval te stimuleren gaan we de groene rolemmers vaker inzamelen."

De grijze afvalbakken werden 17 keer gepleegd in 2018. In 2019 zullen ze 13 keer geleegd worden.