Ondergrondse hoogspanningslijn stap dichterbij

Publicatie: wo 09 januari 2019 20.40 uur

DRACHTEN - Smallingerland is definitief één van de ruim zestig gemeenten, die door minister Eric Wiebes van economische zaken en klimaat zijn aangewezen voor het ondergronds bekabelen van het hoogspanningsnet. Voor het tracé Drachten-Oosterwolde zal netbeheerder TenneT een onderzoek starten. Eind 2019 volgt een definitief advies van het college van burgemeester en wethouders naar de raad.

De aanwijziging van Smallingerland is eind vorig jaar in de Staatscourant gepubliceerd en daarmee bekrachtigd. Ondergronds bekabelen is duur, maar vanwege de discussies over de gezondheidsrisico’s van hoogspanningslijnen staat het onderwerp wel hoog op de politieke agenda’s. Minister Wiebes heeft daarom een regeling in het leven geroepen. Gemeenten hoeven hierdoor maximaal twintig procent van de totale kosten bij te dragen.

TenneT verwacht voor het onderzoek in Smallingerland een half jaar nodig te hebben. Daarna vinden er overleggen plaats met telecommaatschappijen, die voor hun masten gebruik maken van de hoogspanningstorens. Ook moet er nog gekeken worden naar de zogenoemde ondergrondse opstalrechten voor de gemeenteraad de knoop kan doorhakken.

Naast Smallingerland zijn in Friesland ook de gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân door minister Wiebes aangewezen.