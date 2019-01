Brandweer verwijdert boom uit tuin

Publicatie: di 08 januari 2019 19.33 uur

HURDEGARYP - De brandweer van Gytsjerk kwam dinsdag aan het einde van de middag in actie voor een omgevallen boom in Hurdegaryp. De boom was in een tuin van een huis aan de Gaelekamp gevallen.

Met behulp van een kettingzaag is de boom in stukken gezaagd en verwijderd.