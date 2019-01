Dronken asielzoeker beukt hoofd tegen politieauto

Publicatie: di 08 januari 2019 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige oud-inwoner van het Drachtster azc ging compleet door het lint toen hij op 19 augustus vorig jaar door de politie werd aangehouden. De man, oorspronkelijk afkomstig uit Libië, vond dat de arrestatie onterecht was en sloeg met zijn hoofd op de grond. Een agent probeerde erger te voorkomen door het hoofd van de man vast te houden. Nadat hij met veel moeite in de boeien was geslagen, bonkte de Libiër met zijn hoofd tegen de politieauto.

Eenmaal in de auto trapte hij tegen de voorstoelen en beukte hij met zijn hoofd tegen de ruit. Ook spuugde hij en riep bij ‘fuck the police’. De man was dronken. Maandag zei hij tegen rechter Maaike de Wit dat hij vond dat hij onterecht was aangehouden. In een discotheek in Drachten zou iemand hem hebben geslagen. De Libiër was het er niet meer eens dat hij was aangehouden en dat de ander vrijuit ging.

De man zou psychische problemen hebben. Daar krijgt hij medicijnen voor, in combinatie met de alcohol zou dat ervoor hebben gezorgd dat hij volledig doordraaide. In het cellencomplex in Leeuwarden werd hij in de zogeheten ‘gestoordencel’ geplaatst. Omdat hij geen Nederlands kan, zou hij de politie verkeerd hebben begrepen. In december was hij ook al voor de rechter geweest, hij kreeg twee weken cel voor een winkeldiefstal.

Volgens de wet moet een rechter daarmee rekening houden en incalculeren hoe hoog de straf was geweest als deze zaak toen was meegenomen. De politierechter concludeerde dat het roepen van ‘fuck the police’ in december waarschijnlijk niet een hogere straf had opgeleverd. De rechter verklaarde de verdachte schuldig aan belediging van de politie, een straf bleef achterwege.