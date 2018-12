Bestuurder gewond na botsing tegen boom op Seadwei

Publicatie: wo 26 december 2018 13.35 uur

EASTERMAR - Op de Seadwei bij Eastermar is op Tweede Kerstdag een auto tegen een boom gereden. De bestuurder, afkomstig uit Harkema, was waarschijnlijk onwel geworden. De man zat vanwege het ongeval bekneld in zijn voertuig.

Het slachtoffer is door de brandweer van Drogeham uit zijn benarde positie bevrijd. De brandweer werd om 13.18 uur gealarmeerd voor het ongeval. Naast de brandweer kwamen ook de politie en een ambulance ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. De auto moest door een berger worden weggesleept.

