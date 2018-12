Agent uitgescholden voor 'mongool': werkstraf

Publicatie: ma 17 december 2018 13.00 uur

LEEUWARDEN - Een 25-jarige Drachtster is door politierechter Maaike de Wit veroordeeld tot een werkstraf voor het uitschelden van een hoofdagent van de politie. De agent had de Drachtster op 7 mei vorig jaar van de weg gehaald omdat bekend was dat hij geen rijbewijs had. Dat ging niet meteen heel soepel: toen de politie de Drachtster te kennen gaf dat hij moest stoppen, ging de man er vandoor. Ook toen de politiewagen de auto van de Drachtster afsneed, zette hij het voertuig in de achteruit en reed hij weg.

Niet normaal

Dat laatste gebeurde tot twee keer toe. Uiteindelijk zette de man zijn auto in een parkeervak. ‘Dat was ook waar ik naar toe wou’, zei hij maandag tegen de politierechter. Volgens hem reed de politie op hem in. Dat vond hij niet normaal, vandaar dat hij de agent had uitgescholden voor ‘mongool’. Dat had hij vaker gedaan dan de agent qua tellen kon bijhouden.

Welletjes

En de Drachtster ging ermee door, zelfs nadat hij was gewaarschuwd te stoppen met schelden. Toen hij uiteindelijk tegen de hoofdagent zei dat hij hem ‘een dikke mongool’ vond, vond de politieman het welletjes. De Drachtster werd op de bon geslingerd. De boete van 450 euro kon hij niet betalen, vandaar dat hij de gang naar de rechter moest maken. En hij vond bovendien niet dat hij terecht was gedagvaard wegens belediging.

Iets te zwaar aangezet

Daar dacht de rechter toch anders over. De Wit zag geen enkele reden om aan het verhaal van de agent te twijfelen of om te denken dat de politie de Drachtster verkeerd had behandeld. Zij legde een werkstraf van 20 uur op. Officier van justitie Angela van ‘t Oever had 30 uur geëist, maar dat vond de rechter iets te zwaar aangezet.