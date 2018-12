Vrouw (58) steelt voor 365 euro kleding bij C&A

Publicatie: vr 07 december 2018 13.50 uur

LEEUWARDEN - Nadat een inwoonster van Rottevalle eind 2015 een werkstraf had gekregen voor een winkeldiefstal, had ze beloofd dat ze het nooit weer zou doen. Datzelfde zei ze nadat ze begin augustus voor 365 euro aan kleding had gestolen bij de C&A in Drachten. Begin oktober was het weer raak: ditmaal werd de Rottevalse betrapt toen ze bij de H&M in Drachten drie kledingstukken wilde stelen. Ze bleek dezelfde dag ook spullen bij het Kruidvat te hebben gestolen.

Meewerken aan behandeling

Vrijdag kreeg de vrouw een allerlaatste kans van politierechter Jolanda Lootsma. Voor de drie diefstallen werd de Rottevalse veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes weken, proeftijd drie jaar. Ze komt onder toezicht van de reclassering en ze moet, als dat nodig blijkt te zijn, meewerken aan een behandeling en begeleiding van het zogeheten FACT-team.

Kleding in koeltas

De vrouw leek zich goed voorbereid te hebben op de diefstallen: bij de C&A had ze bij 28 kledingstukken de labels eruit geknipt. De kleren had ze in een big shopper gestopt die op haar rollator stond. De kleding die ze bij Hennes en Maurits stal had ze in een koeltas gestopt. Omdat zo'n tas van binnen is bekleed met aluminiumfolie, gaat het alarm niet af. De Rottevalse beweerde dat ze dat niet wist, maar daar geloofde officier van justitie Eelco Jepkema helemaal niets van. De officier had het idee dat de vrouw zich van de domme hield.

Psychische problematiek

Tegen de politie had de Rottevalse gezegd dat ze de kleren voor haar kleinkinderen had gestolen. Omdat zij en haar man onder bewind staan en van 70 euro in de week moeten leven, kon ze nooit wat voor haar kleinkinderen kopen. De vrouw zorgt voor haar man, die dementerend is. Beide kunnen niet of nauwelijks lezen en schrijven. De Rottevalse heeft haar kinderen moeten beloven dat ze niet meer uit stelen gaat. Behalve financiële problemen, speelt er in het gezin volgens de officier ook psychische problematiek. In verband met die problemen kreeg de vrouw nog een laatste kans. De opgelegde straf was gelijk aan de eis van de officier.