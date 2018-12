Vrijspraak op basis van 'liggende' camerabeelden

Publicatie: ma 03 december 2018 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een 59-jarige inwoonster van Drachten is maandag vrijgesproken van de diefstal van een legging en een topje bij een winkel aan de Zuidkade in in haar woonplaats. De vrouw zei meteen bij binnenkomst in de rechtszaal al tegen politierechter Marc Brinksma dat ze onschuldig was. Ze zou op het politiebureau al gevraagd hebben om het filmpje van de bewakingscamera te zien. "Maar dat wilden ze niet", zei de vrouw. "Als ik het was dan kom ik er eerlijk voor uit. Ik zweer het op mijn kinderen, als ik het was dan had ik op het politiebureau gelijk bekend", vervolgde ze.

Liggende stand

Het filmpje werd op de zitting wel vertoond. De rechter kon, net als de andere aanwezigen, uit de beveiligingsbeelden niet opmaken of de verdachte daarop te zien was. De monitor met de beelden was met een telefoon gefilmd, maar dan wel in liggende stand, zodat iedereen in de rechtszaal scheef in de stoel moest hangen om ze te bekijken. De beelden waren ook door een agent bekeken, die vond dat de persoon in het filmpje veel op de verdachte leek.

Scheve beelden

Een collega-agent was iets minder zeker van zijn zaak: hij had geconcludeerd dat degene die op de beelden te zien was de verdachte zou kunnen zijn, maar ze zou het ook niet kunnen zijn. De rechter was, net als de officier van justitie, er niet van overtuigd dat het de Drachtster die op de scheve beelden kleding in haar tas stak. Ook advocaat Arthur Scholtmeijer herkende zijn cliënte niet.

Bij twijfel vrijspraak

De vrouw op de beelden had twee hondjes. Die heeft de verdachte ook, maar dan wel van een ander ras. Ze zei dat ze haar hondjes sowieso niet meeneemt als ze uit winkelen gaat. De rechter hakte de knoop door en sprak de vrouw vrij. "Ik kan ook niet zeggen dat u het bent, maar ik kan het ook niet uitsluiten", zei Brinksma. Bij twijfel moet vrijspraak volgen en dat gebeurde ook.