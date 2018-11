'Overlast Friese Poort Folgeren verergerd'

Publicatie: do 29 november 2018 09.45 uur

DRACHTEN - Bewoner Marijke Bijma van de Drachtster wijk De Folgeren heeft bij de gemeente haar beklag gedaan over de situatie rond de Friese Poort aan de Wetterwille. Volgens haar is er sprake van een 'hele drukke, onoverzichtelijke, onveilige verkeerssituatie', die recentelijk is verergerd door de nieuwe cursussen die door de school worden verzorgd.

Fietsers worden door de vele geparkeerde auto's gedwongen om zich een weg te manoeuvreren tussen bussen, taxi's en het andere verkeer. "Maar ook onze kliko’s worden niet altijd geleegd omdat er auto’s voor staan." Ook komt het met regelmaat voor dat voertuigen voor opritten van woningen worden geparkeerd. Friese Poort wijst voor een oplossing van het probleem naar de gemeente.

Volgens Bijma is er een kans gemist door de ruimte, die is ontstaan door de sloop van de school De Poarte, niet te benutten. "We dachten dat het vanzelfsprekend zou zijn dat gebruikt zou worden voor parkeren en de oprit van de Friese Poort." Ze vond het al opvallend dat het lang duurde. "Kom op een gewone schooldag maar eens kijken." Bijma las dat het terrein ook in beeld kwam voor mogelijke standplaatsen voor woonwagens. "Heel begrijpelijk voor de uitbreiding van het woongebied, maar in onze ogen is de parkeer- en verkeersproblematiek veel en veel urgenter."