D66 raadslid: wietolie was voor medicinaal gebruik

Publicatie: ma 26 november 2018 11.07 uur

MûNEIN - Het D66-raadslid Erwin Duursma uit Mûnein heeft maandag bekendgemaakt dat hij niet betrokken was bij drugshandel. Dat meldt de LC. Hij deed dit op een persconferentie waar deze site niet voor was uitgenodigd. De door de politie aangetroffen wietolie was volgens Duursma bestemd voor medicinaal gebruik voor zijn vrouw en schoonmoeder.

Duursma ziet geen reden om af te reden als raadslid. Hij wordt door de politie verdacht voor betrokkenheid bij drugshandel. Hij verwacht dat de verdenking geen stand zal zouden. In het drugsonderzoek werden ook leden van Hells Angels aangehouden. Duursma bekende dat hij via één van die groep aan de hennepolie was gekomen.