VW Golf vliegt uit de bocht op invoegstrook A7

Publicatie: zo 25 november 2018 14.17 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Een VW Golf is zondag rond 14.00 uur uit de bocht gevlogen op de invoegstrook van de A7 richting Groningen. De bestuurder kwam vanaf de Wâldwei en voegde bij Drachten-Azeven uit om vervolgens de A7 te nemen. Door onbekende oorzaak schoot de auto van de weg en kwam in de binnenbocht in de berm tot stilstand.

Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig weg te takelen. Er raakte voor zover bekend, niemand gewond.