Forse schade bij aanrijding op de Langewest

Publicatie: wo 21 november 2018 12.09 uur

DRACHTEN - Woensdagochtend om 9.45 uur heeft er een aanrijding plaats gevonden op de Langewest.

Het ongeval ontstond op de kruising Oude Nering met de Langewest. De bestuurder van de Volvo kreeg geen voorrang van de bestuurder van de Volkswagen met een botsing als gevolg. Door de enorme klap belandde de Volkswagen in de bosjes. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Politie is ter plaatse gekomen om het ongeval in kaart te brengen.

Personeel van de gemeente werken heeft de onderdelen bij elkaar geveegd en opgeruimd. Berger BCF heeft de twee fors beschadigde voertuigen geborgen.

