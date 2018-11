Sieraden, geld en iPads gestolen in Drachten

Publicatie: di 20 november 2018 17.25 uur

DRACHTEN - In een woning aan de Raai in Drachten is maandagavond of -avond ingebroken. Er werden sieraden, geld en iPads buitgemaakt. De inbraak vond plaats tussen 14.30 uur en 20.00 uur.

De bewoner deed aangifte bij de politie. De politie heeft de woninginbraak in onderzoek.