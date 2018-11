Chauffeur verliest slachtafval bij Sumar

Publicatie: wo 14 november 2018 13.59 uur

SUMAR - De rotonde in de Van Harinxmawweg bij Sumar werd woensdag aan het begin van de middag besmeurd met een lading slachtafval (bestemd voor Sonac). Het slachtafval klotste vermoedelijk uit de niet goed afgesloten aanhanger toen de chauffeur bij de rotonde stevig remde.

De chauffeur ontdekte zelf dat er iets mis was gegaan en stopte bij de carpoolplaats. Hij is vervolgens met een bezem naar de rotonde gegaan om het afval van de weg te vegen. Hij heeft om 13.45 uur het slachtafval in de berm geveegd.

