Verkiezingsposters van Gryte roofgoed

Publicatie: di 13 november 2018 20.48 uur

KOLLUM - Lodewijk Asscher roept in een videoboodschap op om de verkiezingsposters van Gryte Schaafstal in Noordoost Friesland te laten hangen. Hij doet een oproep in een video op Facebook. De posters zouden volgens de lokale PvdA verdwijnen in de 'privé collectie van de dief'.

Asscher meldt: "Mensen die op grote schaal posters van onze Gryte ontvreemden", doelt hij op de vrouwelijke lijsttrekker. Hij roept mensen op om de posters terug te brengen. Iedereen die een poster inlevert krijgt een kop koffie van 'onze Gryte'. Ze krijgen bovendien een gesigneerde poster terug.