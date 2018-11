Rolsteiger en sieraden buit bij inbraken in Grou

Publicatie: vr 09 november 2018 15.00 uur

GROU - Er zijn tussen donderdagmiddag en -avond diverse inbraken gepleegd in Grou. Tussen 14.45 uur en 21.20 uur werd de achterdeur van een woning aan It Swurd opengebroken. De woning werd doorzocht en er werden sieraden meegenomen.

Tussen 17.15 uur en 18.45 uur werd er ingebroken in een huis aan De Roef in Grou. Hier werd een raam aan de achterzijde verbroken. De woning werd doorzocht. De sensor van de buitenverlichting was bovendien vernield. Aan It Molelân in Grou werd bij een bedrijf een rolsteiger gestolen. Deze stond voor het bedrijf. Deze diefstal vond plaats na donderdagavond 21.00 uur.

Alle gedupeerden hebben aangifte bij de politie gedaan. De politie heeft de inbraken / diefstallen in onderzoek.