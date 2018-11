Politierechter: 'Koop een boksbal'

Publicatie: ma 05 november 2018 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een politieagent die op 10 juli nietsvermoedend een gestolen fiets op kwam halen bij een instelling in Ureterp, werd door een 40-jarige uitgemaakt voor 'vuile kankerwout'. Degene die de onvriendelijke begroeting had gebezigd werd maandag door politierechter Tom Wolters veroordeeld tot een fikse werkstraf. Normaal gesproken was de zaak afgedaan met een boete, maar de verdachte heeft een fors strafblad. Hij liep zelfs nog in een proeftijd voor een andere zaak waar ook een belediging had gespeeld.

Zorgboerderij

De verdachte had twee voorwaardelijke gevangenisstraffen -1 week en 83 dagen- boven zijn hoofd hangen. Dat hij die niet voor de kiezen kreeg, kwam doordat hij bezig lijkt te zijn zijn leven op de rit te krijgen. De man verblijft op een zorgboerderij, waar hij onder andere de paarden verzorgd. En hij zou gestopt zijn met het gebruiken van drugs. Een positieve ontwikkeling, die de rechter niet wilde doorkruisen.

'Koop een boksbal'

Volgens officier van justitie Riemke van der Zee had de vooral een probleem met 'hiërarchie'. 'De agressie was hoog', reageerde de verdachte. Daar had hij, getuige zijn strafblad wel vaker last van gehad. De rechter wist wel een oplossing voor dat probleem: 'Koop een boksbal en ga daar tegen slaan als het moet'. Met zijn verleden solliciteerde de verdachte naar een hernieuwd verblijf in de gevangenis. Wolters: 'De deur staat al op een kier'. Omdat de man momenteel een zinvolle dagbesteding heeft, kreeg hij nog een laatste kans. De week voorwaardelijk werd omgezet in een werkstraf van 14 uur. De 83 dagen voorwaardelijk blijven staan tot oktober 2020. De proeftijd werd met een jaar verlengd.