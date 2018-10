Buitengebied Achtkarspelen krijgt glasvezel

Publicatie: di 16 oktober 2018 17.23 uur

BUITENPOST - Het buitengebied van Achtkarspelen krijgt glasvezel. De deelnamegrens lag op 60 procent en leek lange tijd niet haalbaar. In Achtkarspelen gaat het om totaal 1100 aansluitingen die in principe nu allemaal van snel internet kunnen worden voorzien. Een resultaat van een lang traject en van groot belang voor de inwoners van het buitengebied. Begin volgend jaar wordt gestart met de aanleg.

In opdracht van de provincie legt Kabelnoord glasvezel aan in de zogenaamde witte gebieden, dat zijn adressen waar geen snel internet beschikbaar is. Om rendabel glasvezel aan te kunnen leggen, heeft het bedrijf per gemeente een minimale deelname van 60 procent van de percelen zonder snel internet nodig. Deze grens is nu gehaald.