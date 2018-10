Fietsster zwaargewond na aanrijding met auto

Publicatie: di 16 oktober 2018 16.58 uur

LIPPENHUIZEN - Een fietsster is dinsdagmiddag geschept door een auto op de Boerestreek in Lippenhuizen. Het ongeval vond plaats om 16.07 uur. Het slachtoffer wilde de weg oversteken en zag daarbij de auto over het hoofd.

Naast een ambulance en de politie kwam tevens een traumahelikopter ter plaatse. De fietsster raakte zwaar gewond en is met spoed overgebracht naar het UMCG in Groningen. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de Boerestreek afgesloten voor het overige verkeer. De politie (VOA) doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

