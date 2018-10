Quatrebras: fiets kwijt? Kijk op het dak...

Publicatie: zo 14 oktober 2018 11.27 uur

NOARDBURGUM - Stappers die zaterdagavond op stap waren in dancing Quatrebras bij Noardburgum, en daarna hun fiets niet meer konden vinden, doen er volgens de politie goed aan om eens omhoog te kijken.



Onbekenden hebben zaterdagavond een groot aantal fietsen op het dak gezet. Dat is nog redelijk keurig gebeurd omdat ze allemaal op de standaard staan. De politie adviseert mensen om eerst even te zoeken alvorens men aangifte van diefstal gaat doen.