Leerlingen uit Burgum te zien in NOS Journaal

Publicatie: do 11 oktober 2018 20.28 uur

BURGUM - Leerlingen van een vmbo-klas uit Burgum waren donderdagavond te zien in het NOS Journaal. De leerlingen kregen een rondleiding op het Binnenhof in Den Haag en bezochten de Tweede Kamer. In de reportage worden de leerlingen gevraagd wat ze ervan vonden.

Zo'n 27 schoolklassen maken bijna iedere dag hun opwachting op de lange roltrap van de Tweede Kamer. Minister Van Engelshoven van Onderwijs wil dat alle middelbare scholieren kennismaken met de Haagse politiek. Daar trekt ze vanaf volgend jaar bijna vijf miljoen euro voor uit.

Klik hier voor de reportage