Scootmobiel aangetroffen in sloot Langewyk

Publicatie: do 11 oktober 2018 09.35 uur

BOELENSLAAN - Donderdagochtend werd door een passerende fietser een scootmobiel in een sloot aangetroffen langs de Langewyk bij Boelenslaan. De, fietser, afkomstig uit Harkema, en onderweg naar zijn werk in Drachten, zag de verlichting van de scootmobiel branden.

Omdat het donker was, heeft hij een auto staande gehouden om bij te lichten. De scootmobieler werd echter niet gezien. Ook werden tegelijk de hulpdiensten gealarmeerd, waarna de ambulance van Buitenpost, de brandweer van Surhuisterveen en de politie van de eenheid Noord-Nederland ter plaatse kwamen.

De brandweer heeft met waadpakken gezocht, en ook zo werd de scootmobieler niet aangetroffen. Een toevallig passerende graafmachine heeft de scootmobiel op het droge gezet.

De politiewoordvoerder liet weten, dat de 72-jarige man uit Drachten zich op de avond ervoor verveelde en een blokje was gaan rijden. Hij was rond 23.30 uur in de sloot geraakt en kon daar niet zelfstandig uit komen. Door hulp in te roepen van voorbijgangers, lukte het uiteindelijk toch. Door omstanders werd hij ook thuis gebracht. Een huisarts zal zich nog over de man ontfermen.



De politie heeft de man op het hart gedrukt, dat hij in het vervolg de hulpdiensten wel op de hoogte moet stellen van zulke ongevallen, zodat zij dan niet voor niets uitrukken.

