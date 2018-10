Start rechtszaak tegen 34 A7-blokkeerders

Publicatie: ma 08 oktober 2018 09.57 uur

LEEUWARDEN - Op de rechtbank in Leeuwarden is maandagochtend de strafzaak begonnen tegen 34 verdachten die volgens het Openbaar Ministerie betrokken waren bij het verhinderen van een demonstratie op de A7 bij Joure op 18 november 2017.

Voor aanvang van de rechtszaak stond voor de rechtbank een handvol mensen te wachten op de bus met verdachten. Een deel behoorde tot de 'Zwarte Pieten actiegroep'. De verdachten arriveerden in een feestbus op het Zaailand. Er was buiten de rechtbank vooral veel pers aanwezig op deze eerste dag. Sommige verdachten, die op klompen naar de rechtbank kwamen, moesten hun klompen uit doen omdat de beveiliging de klompen als potentieel wapen ziet (omdat je ermee kan gooien). Zij moesten op sokken verder.

In de rechtbank zelf zijn een paar honderd mensen aanwezig waaronder de verdachte, pers en andere geinteresseerden.

Per uur worden er telkens drie verdachten gehoord. Er is rond 10.00 uur begonnen met een 24-jarige man uit Twijzelerheide, een 23-jarige man uit Leeuwarden en een 29-jarige vrouw uit Damwâld. Voordat er goed en wel was begonnen, raakte één van de drie rechters korte tijd 'buiten westen'.

Officier van justitie Peter van der Spek benadrukte bij de start van de zaak waar het om gaat: "In deze zaak gaat het er niet om welke mening mensen hebben en welke mening goed en fout is." Het gaat volgens de officier om het recht een mening te hebben en die te kunnen uiten en de verkeersveiligheid. Diverse automobilisten in de file belden de politie. Een man die met zijn vrouw naar het ziekenhuis moest, een familie die onderweg was naar een crematie en een man die in de auto een paniekaanval kreeg. Eén van de inzittenden van de bussen liep een hersenschudding op doordat de bus werd afgesneden en de chauffeur abrupt moest stoppen. Deze persoon deed aangifte bij de politie.

De demonstratie in Dokkum werd uiteindelijk verboden door de loco-burgemeester uit angst voor wanordelijkheden in binnenstad van Dokkum. Ze had gehoord dat de bussen waren tegengehouden en waren bekogeld met stenen. Ook waren er berichten dat er in Dokkum mensen waren die in contact stonden met de actievoerders en dat er mensen in Dokkum rondliepen die mogelijk in bezit waren van zwaar vuurwerk.

Een 24-jarige man uit Twijzelerheide is het eerste aan de beurt om met de rechter te praten. "Ik wist niet wat er ging gebeuren." De politie kwam hem op het spoor dankzij foto's en beelden op Youtube. Hij heeft op Afsluitdijk bij Texaco tankstation gestaan. Er waren twee ploegen: op de Afsluitdijk en op de A6, vanuit de polder. Het idee was volgens de verdachte om langzaam te gaan rijden om de demonstranten tegen te houden. Er was een whatsapp-groep aangemaakt om te communiceren. De verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht.

Bij de politie had hij tijdens het verhoor gezegd: "De kinderen in Dokkum hebben een mooi feest gehad, zonder die schreeuwers erbij. Ik vind het geen probleem dat ze demonstreren, maar niet op die dag met die kinderen." Het liet destijds ook weten dat de auto met iemand die naar het ziekenhuis moest, doorgelaten is.

Eeen 23-jarige Leeuwarder is de volgende. Hij beroept zich meteen op zijn zwijgrecht: "Het staat me niet zo goed meer bij." Bij de politie had hij gezegd dat hij niet wilde dat ze 'onze kinderen' bangmaken. "Dat doen ze maar in de Randstad." Tijdens de behandeling zegt hij later: "We wilden de bussen niet per se tegenhouden, eventueel vertragen."

De Leeuwarder had bij de politie verklaard: "Ik ben trots op mezelf, aan de andere kant had ik het niet moeten doen en heb ik er spijt van." De man vond het krom dat een paar dagen voor de intocht een vergunning aan KZOP was afgegeven. HIj had bovendien gehoord dat er mensen waren die Sinterklaas wilden vermoorden."

Omstreeks 12.15 uur is het tijd voor de derde verdachte, een 29-jarige vrouw uit Damwâld. Ze zat als bijrijder in VW Caddy en werd gezien bij de blokkade op de A7 bij Oudehaske. Ze wist niet precies wat er zou gaan gebeuren en alles ging volgens haar rustig en netjes. Bij de sporthal in Damwâld was een grote groep verzameld. Ook zij meldt dat ze de demonstranten wilden vertragen om te zorgen dat er niet een demonstratie kwam bij de kinderen.

De vrouw verklaarde bij de politie dat de wegblokkade niet slim is geweest vanwege het gevaar. "Het wordt groter gemaakt dan het is. Qua gevaar zou ik het niet weer doen, ik sta er wel achter dat ze niet in Dokkum zijn geweest." Ze wijst ook op K.P. Roberson die als cameraman meereisde met KOZP. Hij zei dat ze nazi's en racisten waren en 'bleef maar doorgaan met de camera'. Hij was volgens haar bezig om te provoceren.

Rond het middaguur werd er geschorst voor een pauze. De zaak gaat in de middag om 13.30 uur weer verder.

