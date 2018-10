Rechter korte tijd onwel bij zaak A7-blokkeerders

LEEUWARDEN - Eén van de drie rechters is maandagochtend onwel geworden op de eerste zittingsdag van de A7-blokkeerders op de rechtbank in Leeuwarden. Terwijl de officier van justitie aan het woord was, raakte de rechter korte tijd buiten westen. Hij kon even later onder begeleiding van een collega lopend de zaal verlaten.

Vanwege de onwel wording werd de zitting stilgelegd. De zitting werd om 11.15 uur weer hervat. De rechter is in staat de zitting voort te zetten. Dat is de conclusie na een consultatie van een arts. De drie rechters werden met applaus ontvangen toen ze de zaal weer betraden.

In totaal moeten deze week 34 verdachten voorkomen. Zij waren volgens het Openbaar Ministerie betrokken bij het verhinderen van een demonstratie op de A7 bij Joure op 18 november 2017.