Politie zoekt getuigen van beroving pizzakoerier

Publicatie: di 18 september 2018 15.30 uur

KOLLUM - De politie heeft dinsdag een getuigenoproep geplaatst in verband met de beroving van een pizzakoerier in Kollum. De politie roept getuigen en mensen die over camerabeelden beschikken (van de Kerkstraat) zich te melden.

De pizzabezorger kwam vanuit Leeuwarden pizza's afleveren in de Kerkstraat. Hij arriveerde rond 5.15 uur in zijn witte bestelauto. Op het moment dat hij stilstond en uitstapte, kwamen er vier mannen op hem af. Onder bedreiging van een vuurwapen heeft de pizzabezorger de bestelling overhandigd aan de mannen en zijn portefeuille met inhoud.