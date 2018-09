Boekendief mag niet meer in boekwinkels komen

Publicatie: di 18 september 2018 15.05 uur

LEEUWARDEN - Een 65-jarige inwoner van Oosterwolde mag zich van de rechter niet meer vertonen in winkels waar boeken, dvd's en cd's worden verkocht. De rechtbank in Leeuwarden legde die bijzondere maatregel op, omdat de Oosterwoldiger niet los vertrouwd was in dit soort winkels: de man heeft in verschillende winkels boeken en cd's gestolen. Twee weken geleden stond de Oosterwoldiger terecht.

Verzamelwoede

Hij werd ervan verdacht dat hij vanaf de zomer van 2015 voornamelijk boeken had gestolen in winkels -vooral Bruna filialen- in Heerenveen, Sneek, Drachten, Harlingen, Leeuwarden, Meppel, Steenwijk en Groningen. Na een diefstal in die laatste stad werd hij in september 2017 opgepakt. De man heeft een autistische stoornis, in combinatie met een nauwelijks te bedwingen verzamelwoede. Het is volgens deskundigen een soort verslaving, de woning van de man was volgestouwd met boeken.

Proeftijden

Hij heeft een lang strafblad, toen hij werd aangehouden liep hij in twee verschillende proeftijden. Hij heeft 25 dagen in voorarrest gezeten. Toen hij vrijkwam kreeg hij een enkelband om, om te voorkomen dat hij opnieuw uit stelen zou gaan. Officier van justitie Roelof de Graaf eiste twee weken geleden een werkstraf van 180 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf. De Graaf vond ook dat de man in elk de helft -twee maanden- van een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf uit moest zitten. De andere helft zou moeten worden omgezet in een werkstraf van 120 uur.

Enkelband blijft zitten

De rechtbank veroordeelde de Oosterwoldiger tot een gevangenisstraf die gelijk is aan het voorarrest, plus zes maanden cel voorwaardelijk. De rechtbank heeft er rekening gehouden dat de man psychische problemen heeft en dat hij daardoor verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij moet zich melden bij de reclassering en hij moet een behandeling ondergaan. Hij krijgt hulp bij het aflossen van zijn schulden. De voorwaardelijke gevangenisstraffen van vier maanden en twee weken, die hoorden bij de twee proeftijden, zette de rechtbank om in werkstraffen van 240 en 40 uur. De Oosterwoldiger mag niet meer in boekwinkels komen en de enkelband blijft zitten.