Reiki-therapeut voor de rechter voor verkrachting

Publicatie: vr 14 september 2018 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een 68-jarige inwoner van Oudwoude die werkzaam was als Reiki-therapeut stond vrijdag terecht bij de meervoudige kamer van de Leeuwarder rechtbank omdat hij in december vorig jaar een cliënte zou hebben verkracht. Tijdens een behandeling zou de man de borsten van de vrouw en haar geslachtsdelen hebben aangeraakt. Ook zou hij met een vinger in de vagina zijn geweest. Officier van justitie Eelco Jepkema eiste een celstraf van vier maanden, plus vier maanden voorwaardelijk.

'Hele heftige inbreuk'

Volgens Jepkema heeft de Oudwoudster 'een hele heftige inbreuk' gemaakt op het lichaam van het slachtoffer. De vrouw zat indertijd tegen een burn-out aan, ze kwam via een familielid bij de verdachte terecht. Ze wilde snel geholpen worden, zodat ze de week daarop weer aan het werk kon. Na een verkennend gesprek belandde de vrouw op de massagetafel, de kleren gingen uit. In een Reiki-behandeling gaat de therapeut op zoek naar blokkades in de energiestromen in het lichaam.

Geen seksuele bedoelingen

Zo ook deze keer, de verdachte vond blokkades in, zoals hij het noemde, 'de seksuele energiebaan' van het slachtoffer. De man zei dat hij daarvoor het gebied rond de borsten en de clitoris aan moest raken. Hij zou niet met zijn vingers in de vagina zijn geweest, iets wat hij bij de politie wel had toegegeven. Hij beweerde dat hij op geen enkel moment seksuele bedoelingen of gevoelens heeft gehad. 'Als het met seks te maken had, was het niet goed geweest', zei hij.

Snel beter maken

Achteraf vond hij dat hij 'naïef' was geweest, door niet tegen de vrouw te zeggen wat er kon gebeuren. 'Onvoorstelbaar' dat hij dat niet had besproken, vond rechter Christine Koelman. 'Daar heb ik toen niet aan gedacht. Ik wilde voor haar het beste, de opdracht was om haar snel beter te maken', aldus de Oudwoudster. 'Dit is mij overkomen, ik wil beslist mensen geen nadelige dingen aandoen', vervolgde de man. Het slachtoffer heeft volgens haar advocate tot op de dag van vandaag last van wat haar is overkomen.

Karakter van de handelingen

De vrouw vordert 5000 euro smartengeld en ruim 600 euro voor kosten die ze moest maken. De officier is ervan overtuigd dat de man meerdere keren met zijn vingers in de vagina heeft gezeten. Dat hij geen seksuele bedoelingen had, maakt niet uit volgens Jepkema. 'Het gaat om het karakter van de handelingen'. Volgens de wet mogen dit soort zaken niet worden afgedaan met een werkstraf. Ondanks de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, hij kan eigenlijk thuis niet gemist worden, eiste de officier een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.