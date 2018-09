Auto ramt boom in Augustinusga

Publicatie: vr 07 september 2018 01.21 uur

AUGUSTINUSGA - Net voor middernacht heeft een automobilist een boom geramd op de Efterwei in Augustinusga. De man reed in de richting van de Skoalikkers en miste een bocht naar links in de weg. De auto raakte daardoor een boom aan de rechterzijde in de berm.

Politie, brandweer, ambulance en traumahelikopter werden naar de plek des onheils gestuurd. Bij aankomst van de ambulance was de bestuurder echter in geen velden of wegen te bekennen. Dat duurde echter niet lang, toen de politie arriveerde, dook de bestuurder ook weer op.

Omdat niet bekend was, of er meer personen in het voertuig hadden gezeten, hebben de brandweerlieden van de post Surhuisterveen nog een zoekslag in de omgeving gemaakt, maar zij troffen verder niemand aan. De gealarmeerde traumahelikopter maakte een rondje boven de plek van het ongeval en ging toen weer retour naar Airport Eelde.

De bestuurder van de wagen werd in de ambulance onderzocht en is na deze check vervoerd naar een ziekenhuis. Een berger moest zich over het wrak ontfermen.

