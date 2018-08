Topkwaliteit Borgers te koop in Niawier en Harkema

Publicatie: di 21 augustus 2018 12.32 uur

NIAWIER - Het was niet gemakkelijk dit jaar maar het is toch weer gelukt. Jochum de Vries uit Niawier is, door gebruik te maken van nuchter boerenverstand, goede raadgevers en noeste arbeid, er ook dit jaar weer in geslaagd om Borgers te telen van zeer goede kwaliteit en smaak.

Zoals veelvuldig door de media is bericht heeft de aardappeloogst dit jaar veel te lijden van de uitzonderlijke droogte van de afgelopen maanden. Deze zorgde er voor dat de groei van de aardappelen achterbleef en er veel zorgen waren over gevolgen van de kwaliteit. Ook het beregeningsverbod zorgde voor de nodige hoofdbrekens en slapeloze nachten bij Jochum de Vries.

Het wekelijks aanvoeren van 175.000 liter water, en dit over zijn aardappelvelden laten vloeien, heeft ervoor gezorgd dat zijn aardappelen de droogte goed hebben doorstaan en de kwaliteit uitstekend is. "Daarom willen wij u trots laten kennismaken met onze Borgers. Deze week uitzonderlijk voordelig:"

10 kilo voor € 10,-

Verkrijgbaar bij:

’t Ierappelboerke, Terpstrjitte 1 Niawier

’t Ierappelmantsje, Warmoltsstrjitte 71 Harkema