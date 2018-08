Binnenstad Dokkum 'autovrij' voor aankomst Maarten

Publicatie: ma 20 augustus 2018 13.15 uur

DOKKUM - De gemeente Dongeradeel heeft besloten om de binnenstad van Dokkum maandagmiddag autovrij te maken. De binnenkomst van zwemmer Maarten van der Weijden wordt dan verwacht. Zonder autoverkeer kan de veiligheid beter worden gegarandeerd.

Update: Maarten van der Weijden moest zijn tocht staken (klik)

Maarten van der Weijden wordt in de loop van de middag verwacht. Hij begon zaterdagochtend vroeg met zijn Elfstedentocht in Leeuwarden. Voor zover bekend gaat hij bij Burdaard een rustmoment pakken om vervolgens door te zwemmen naar Dokkum.

Alle vier toegangspoorten in Dokkum zijn inmiddels voor autoverkeer gesloten. Het gaat om de: Halvemaanspoort - Woudspoortbrug - Hanspoort - Aalsumerpoort.

Maarten zet zijn zwemtalent in om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar de genezing van kanker. Zijn ultieme doel is het zwemmen van de 11stedenzwemtocht. Bijna 200 km zwemmen langs 11 steden in Friesland. Het is mogelijk te doneren op www.11stedenzwemtocht.nl