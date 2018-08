Dievengilde heeft het druk in vakantie

Publicatie: do 16 augustus 2018 15.29 uur

HURDEGARYP - Het dievengilde heeft afgelopen week toegeslagen in De Westereen, Hurdegaryp, Oentsjerk en Feanwâlden. In drie woningen werd ingebroken en ook een garage moest het ontgelden. Eerder deze week is er ook een aangifte opgenomen van een woninginbraak in Suwâld.

Door inwoners van Hurdegaryp, Tytsjerk en Buitenpost werden verdachte situaties waargenomen, waarop de politie in die regio meerdere personen en voertuigen heeft gecontroleerd.

De politie heeft onderzoek gedaan bij de panden waar de inbraken plaatsvonden. Ook werden aangiftes opgenomen.