Lagere waterdruk door hoger waterverbruik

Publicatie: do 26 juli 2018 10.04 uur

BURGUM - Door de aanhoudende warmte wordt momenteel circa 45% méér water verbruikt dan normaal. Vitens laat weten dat inwoners van Friesland rekening moeten houden met een mogelijk lagere waterdruk. Een minder krachtige douchestraal is hier een voorbeeld van.

Voor Vitens is het vooral belangrijk dat in de nacht de reservoirs weer helemaal gevuld kunnen worden. Vorige week maandag lukte dat niet en toen is besloten de waterdruk enige tijd omlaag te zetten zodat de reservoirs in de ochtend weer volzaten. Advies van Vitens is: "Probeer onnodig watergebruik te vermijden. Bijvoorbeeld door de auto niet te wassen, niet te sproeien of korter en/of minder vaak te douchen. Blijf wel genoeg drinken."