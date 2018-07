Grote bosbrand in Appelscha

Publicatie: di 24 juli 2018 20.25 uur

APPELSCHA - Er is dinsdagavond brand uitgebroken in de bossen van Appelscha. De brandweer laat weten dat er sprake is van meerdere brandhaarden in het bosgebied nabij de Sanatoriumweg in Appelscha.

De brandweer is inmiddels met meerdere eenheden ter plaatse gegaan om de branden te blussen. Om 20.50 uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle is. Er zouden in totaal twee brandhaarden zijn en één brand is helemaal onder controle.

