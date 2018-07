Meisje (16) via Instagram met de dood bedreigd

Publicatie: wo 18 juli 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 18-jarige ex-inwoner van Wijnjewoude die in april via Instagram een meisje van 16 met de dood bedreigde, is woensdag door politierechter Nynke Vlietstra veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De verdachte kreeg bovendien een contact- en locatieverbod opgelegd: hij mag op geen enkele manier contact zoeken met het meisje en haar ouders. Ook mag hij niet in haar woonplaats komen. Om dit te controleren krijgt hij een enkelband.

Livestream

De verdachte had het meisje via zijn livestream op Instagram bedreigd. Het meisje had een opmerking gemaakt, waarop de jongen reageerde door te dreigen dat hij haar een kogel door haar 'kankerkop' te schieten. Terwijl hij dat zei, had hij een bivakmuts op en richtte hij een balletjespistool op de camera. 'Een heel naar feit', merkte de rechter op. Daar leek de verdachte niet erg van onder de indruk. Hij zei zelfs dat als hij dit soort dingen zei, hij het ook meende.

Eerlijke, aardige jongen

Wat het meisje nu precies had gezegd waardoor hij zo extreem reageerde, wist hij niet meer. Spijt had hij niet. 'Ik kan wel doen alsof in een eerlijke, aardige jongen ben, maar dat ben ik niet', zei hij. In die tijd was hij volgens eigen zeggen verslaafd aan cocaïne. Die verslaving zou hij inmiddels hebben overwonnen. De bedreiging had enorm veel impact op het meisje. Ze had medische problemen, die daardoor weer opspeelden. Door alle stress heeft ze haar examen niet kunnen doen.

Enkelband

Het vonnis was gelijk aan de eis van officier van justitie Rein Meinderts. Die zag in eerste instantie geen heil in reclasseringstoezicht. Tot de verdachte hoorde dat hij een locatieverbod kreeg voor de woonplaats van het meisje. Toen wilde hij wel ineens contact met de reclassering, in combinatie met een enkelband, bang als hij was dat hij er door anderen 'bijgelapt' zou worden. Nadat de rechter uitspraak had gedaan, mocht de verdachte nog niet naar huis. Hij moest mee met de parketpolitie, Meinderts liet hem oppakken omdat hij in juli de familie van het meisje opnieuw zou hebben bedreigd.