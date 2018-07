Oplichter gebruikt zijn eigen naam: vrijspraak

Publicatie: ma 09 juli 2018 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige ex-inwoner van Engwierum is maandag op juridisch-technische gronden vrijgesproken van het plegen van Marktplaatsoplichting. De man, hij woont nu in Leeuwarden, had verschillende malen via Marktplaats en eenmaal op Speurders.nl spullen te koop aangeboden, die hij vervolgens, als de kopers hadden betaald, niet leverde. De man had onder zijn eigen naam geadverteerd en het geld op zijn eigen bankrekening laten storten.

Aftroggelen

Hij had ook wel echt spullen verkocht, maar als anderen op dezelfde advertentie reageerden liet hij die mensen toch alsnog betalen. Hij schatte zelf dat het misschien wel tien keer was gelukt om mensen op deze manier geld af te troggelen. Tegen de politie had hij gezegd dat het 'vrij gemakkelijk' was om iemand op deze manier om de tuin te leiden. 'Het is handiger om iets vier keer te verkopen', had hij gezegd.

Listige kunstgrepen

Er hadden zich vijf slachtoffers bij de politie gemeld, twee van hen hadden een schadeclaim ingediend. Zij krijgen hun geld niet terug, tenminste als de officier van justitie niet in hoger beroep gaat. De verdachte werd vrijgesproken omdat er naar het oordeel van de rechter in juridische zin geen sprake was van oplichting. De man had geen gebruik gemaakt van 'een valse naam' en er was ook niet sprake van 'listige kunstgrepen' of 'een samenweefsel van verdichtsels'. Met andere woorden, hij had niet van alles verzonnen om de mensen geld afhandig te maken. 'Het enkel aanbieden van een goed is onvoldoende om tot oplichting te komen', stelde de rechter. En dus volgde er een vrijspraak.

De advocaat had eerder al gesteld dat mensen die spullen via internet kopen een onderzoeksplicht hebben en dat ze dus ook zelf moeten onderzoeken of een verkoper wel deugt.