Belevingsvluchten boven Drachten

Publicatie: zo 08 juli 2018 22.18 uur

DRACHTEN - Zondagmiddag was er op vliegveld Drachten een evenement georganiseerd rond duurzame mobiliteit en elektrisch vliegen. Er was onder meer een elektrisch vliegtuig te zien en verschillende demonstraties van elektrische voertuigen op de start- en landingsbaan.

Een elektrisch vliegtuig is (nu nog) erg bijzonder in Nederland. Op het moment vliegt er maar één in het land, die verschillende evenementen af gaat.

De belevingsvluchten werd gevlogen met drie toestellen. Twee daarvan vlogen met een benzine motor, en één vloog met een elektrische motor. De vliegtuigen stegen op vanaf het vliegveld, met tussenpozen van twee minuten. Ze vlogen op ongeveer 300 meter hoogte over Drachten, waarna ze door vlogen naar Beetsterzwaag, om vervolgens naar Surhuisterveen te vliegen. Vanaf daar vlogen ze terug naar het vliegveld om nog eens laag over te vliegen. Op het vliegveld zelf werd het geluid gemeten om zo een verschil te zien tussen de drie vliegtuigen.

