3 jaar cel voor crystal meth-producenten

Publicatie: vr 06 juli 2018 14.15 uur

LEEUWARDEN - Twee mannen uit Guatemala (42 en 43) die in een loods in Haulerwijk crystal meth produceerden, zijn vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot drie jaar cel. De verhuurder van de loods aan de Slotemaker de Bruineweg, een 56-jarige man uit Haulerwijk, kreeg zestien maanden cel plus acht maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden voor de twee Midden-Amerikanen vier jaar cel en voor de Haulerwijker een gevangenisstraf van vijf jaar.

Drie kilo speed

De laatste kreeg een beduidend lagere straf opgelegd, omdat de rechtbank niet bewezen achtte dat hij betrokken is geweest bij het vervaardigen van de synthetische drugs. Ook kan hij naar het oordeel van de rechtbank niet gelinkt worden aan de ruim drie kilo speed die in het lab werd gevonden. De man beweerde dat hij niet wist dat in de loods, die hij aan een oude kennis uit het criminele circuit had verhuurd, drugs werden geproduceerd. De Midden-Amerikanen, zwagers van elkaar, beweerden op hun beurt dat zij alleen maar waren ingehuurd als schoonmakers.

Crystal meth

De rechtbank kwam tot de conclusie dat het tweetal zich heeft beziggehouden met de productie van crystal meth, ook wel 'Ice' genoemd. Crystal meth is een soort amfetamine (speed), maar dan vele malen krachtiger en veel verslavender. In het lab werden grote hoeveelheden stoffen aangetroffen voor de bereiding van synthetische drugs. Een deel van de loods was daar al voor ingericht, in een ander deel bevond zich een lab in aanbouw. Het pand aan de Slotemaker de Bruineweg was ooit eigendom van de in 2006 tijdens een overval vermoorde Marinus Ooms.