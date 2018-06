'College moet zoekgeraakt miljoen De Lawei vinden'

Publicatie: vr 29 juni 2018 20.20 uur

DRACHTEN - De commissie, die onderzoek heeft gedaan naar het Lawei-dossier, geeft het college van burgemeester en wethouders het nadrukkelijke advies om in de boeken van de Drachtster schouwburg te kijken. Het is namelijk nog steeds onduidelijk wat er met de 1,1 miljoen euro voorbereidingskosten is gebeurd.

Onderzoeker Ton Diepeveen van KAFI Integrity gaf ondersteuning aan de commissie en stelt dat het aan het college is om de verantwoording over de 1,1 miljoen euro te zoeken. Het bedrag is voor de voorbereidingskosten bestemd, maar staat niet in de boeken onder de gemeentelijke subsidie van veertien miljoen. "Wij troffen geen enkele factuur aan, dus het zo zomaar eens 15,1 miljoen euro kunnen zijn."

Diepeveen geeft aan dat het niet aan de onderzoekscommissie was om te kijken waar de 1,1 miljoen euro is gebleven. "De subsidiebeschikking geeft het college de mogelijkheden en instrumenten om controle te doen in de boeken van De Lawei. Die bevoegheid heeft de onderzoekscommissie niet. Op basis van dezelfde beschikking kan het college de mogelijkheid om alsnog achteraf door de eindverantwoording te gaan."

Het onderwerp komt mogelijk tijdens de behandeling van het onderzoeksrapport op 3 juli door de gemeenteraad van Smallingerland wederom op tafel.