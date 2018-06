Dakbrand aan Bolder in Drachten

Publicatie: ma 25 juni 2018 14.43 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten werd maandag rond 14.12 uur gealarmeerd voor een dakbrand aan de Bolder in Drachten. Door dakwerkzaamheden was er brand ontstaan in de wandpanelen van het pand.

Een medewerker was al druk aan het blussen bij aankomst van de brandweer. De brandweer heeft de autoladder opgesteld en is gaan zoeken naar waar de brand precies zat. Een paar panelen zijn door de brandweer verwijderd om bij de brandhaard te kunnen.

FOTONIEUWS