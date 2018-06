Feestelijke optocht in Broeksterwoude

Publicatie: vr 22 juni 2018 19.27 uur

BROEKSTERWâLD - Feestelijke optocht in Broeksterwoude

In Broeksterwoude en De Valom is er dorpsfeest. Vrijdagochtend vond de traditionele optocht van versierde wagens en fietsen plaats. Het thema van de optocht was dit jaar "Gezelschapsspellen".

