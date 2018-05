Avondvierdaagse in Drachten gaat niet door

Publicatie: di 29 mei 2018 16.27 uur

DRACHTEN - De Avondvierdaagse in Drachten gaat dinsdagavond niet door. Het is volgens de organisatie niet verantwoord om de wandelaars de weg op te sturen. Er is een kans op onweer.

Ook in andere plaatsen waaronder Opeinde staan wandeltochten op het programma. Het is nog onbekend of daar de wandeltocht wordt voorgezet of afgelast.