Groen licht kleine camping Hege Warren Oudega

Publicatie: do 24 mei 2018 11.13 uur

OUDEGA - De realisatie van een kleinschalig kampeerterrein en vijf onderkomens voor recreatieve overnachtingen in Oudega kan door gaan. De gemeenteraad van Smallingerland heeft zonder enig debat ingestemd met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning.

Het plan moet de komst van vijf extra huisjes en tien camperplekken bij een voormalige boerderij in landbouwpolder de Hege Warren mogelijk maken. Provincie Fryslân heeft het plan om het gebied te ontpolderen ten behoeve van een vaarverbinding naar Drachten, maar dat plan staat even in de wacht. Gedeputeerde Sietske Poepjes wil eerst meer onderzoek.