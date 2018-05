Bruidspaar trouwt letterlijk in boot

Publicatie: za 19 mei 2018 09.57 uur

DRACHTEN - Letterlijk in het huwelijksbootje stappen. Vrijdag moesten Wietse Bolt en Michelle van Diesen er aan geloven. Het is inmiddels een traditie in de familie Bolt uit Drachten. Met een dieplader werd de boot naar het gemeentehuis gereden. Boten vervoeren was en is de specialiteit van de familie, die met het bedrijf Bolt Transport vaartuigen transporteert in binnen- en buitenland.

Vrijdag werd voor de vierde keer een Bolt in een boot naar het gemeentehuis gebracht. Bijzonder was deze keer dat de bruidegom deze keer op zijn eigen vrachtwagen zat. Wietse is namelijk chauffeur bij het bedrijf. Wietses zus Nienke, die acht jaar geleden hetzelfde overkwam, reed het stel naar het gemeentehuis.

