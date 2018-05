Audi botst op Peugeot Partner op Blauwhuisterweg

Publicatie: vr 18 mei 2018 21.35 uur

SURHUISTERVEEN - De bestuurder van een Audi is vrijdagavond in botsing gekomen met een Peugeot Partner. Dit gebeurde rond 19.15 uur op de Blauwhuisterweg bij Surhuisterveen. De bestuurder van de bestelbus remde omdat er een auto voor hem linksaf wilde slaan. De bestuurder van de Audi zag dit te laat en een aanrijding was het gevolg.

Bij toeval werd de aanrijding gefilmd en de beelden zijn te zien in bovenstaande video. Bij de aanrijding kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij. Ze hebben zelf de berging geregeld en de politie is niet gebeld.