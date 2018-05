OM:'beveiligers Shooters gebruikten teveel geweld'

Publicatie: di 15 mei 2018 18.22 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank moet over twee weken antwoord geven op de vraag of de portiers van Feestcafé Shooters in Leeuwarden extreem veel geweld hebben gebruikt tegen vervelende stappers. Drie portiers van de horecagelegenheid aan het Ruiterskwartier moesten zich dinsdag voor de rechter verantwoorden. Een van hen, een 30-jarige Groninger, zal dat op een later tijdstip moeten doen. Zijn zaak werd aangehouden omdat hij geen advocaat had.

De andere twee verdachten, een 29-jarige Leeuwarder en en 23-jarige inwoner van Kootstertille, beide werkzaam voor een beveiligingsbedrijf, hoorden officier van justitie Sierd Eijzenga werkstraffen van respectievelijk 160 en 180 uur tegen zich eisen. De officier vindt dat de uitsmijters bij verschillende incidenten mensen die het café uit moesten of juist niet naar binnen mochten veel te hard hebben aangepakt. Stappers die in aanraking kwamen met de portiers zouden met nekklemmen onder controle zijn gebracht

Een aantal keren zouden de portiers een knie in de hals hebben geplaatst, met als gevolg dat de stappers in ademnood kwamen. De portiers zouden, afzonderlijk of met z'n tweeën, tussen oktober 2016 en maart 2017 bij zeven geweldsincidenten betrokken zijn geweest. De verdachten herkenden zich niet in het beeld dat de officier en de aangevers -en de getuigen- van hun aanpak hadden geschetst. 'Wij staan daar niet om mensen te mishandelen', zei de Leeuwarder.

Hij had het idee dat de aangevers hem en zijn collega's een hak probeerden te zetten. De Tilster erkende dat hij in elk geval eenmaal een nekklem had toegepast -van dat incident werden op de zitting beelden vertoond- maar dat was omdat het in een kleine ruimte gebeurde en hij een collega moest ontzetten. De Tilster had een blanco strafblad. De Leeuwarder was een paar jaar geleden al eens door de politie gewaarschuwd dat hij op zijn tellen moest passen.

Dat er aangifte tegen hen is gedaan, had vergaande gevolgen voor de verdachten. Ze zijn werkzaam als zzp'ers en zijn een deel van hun werk kwijtgeraakt. Vanwege de verdenkingen besloot Shooters voorlopig niet meer met het beveiligingsbedrijf in zee te gaan. Een eventuele veroordeling zou ook verstrekkende gevolgen kunnen hebben, dan komt de voor de beveiligers onmisbare VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) in gevaar.

De Leeuwarder rechtbank doet op 29 mei uitspraak.