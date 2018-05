Winkeldief wil graag van GHB-verslaving af

Publicatie: di 15 mei 2018 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een Leeuwarder (28) die op 27 november 2017 batterijen, scheermesjes een powerbank en scheergel stal bij de Albert Heijn in Hurdegaryp wil van zijn drugsverslaving af. De man staat bij Justitie in de boeken als veelpleger, hij heeft een strafblad dat 30 pagina's telt. Behalve de diefstal in november in Hurdegaryp, stal hij eind februari bij de Mediamarkt in Leeuwarden een koptelefoon. De Leeuwarder is verslaafd aan GHB.

Toen hij na de diefstal bij de Albert Heijn gefouilleerd werd, had hij een boksbeugel op zak. En hij had GHB bij zich. Daar bleef het niet bij, dinsdag moest hij zich voor al die feiten voor de Leeuwarder rechtbank verantwoorden, plus het rijden onder invloed van GHB. Hij was in de auto naar Hurdegaryp gekomen. De Leeuwarder wil graag behandeld worden, hij wil van zijn verslaving af.

De reclassering zag er wel heil in, de man kan medio juni terecht in het IMC (Intra Muraal Motivatie Centrum), een afkickkliniek in Eelde. Daarna zou een intensief begeleidingstraject moeten volgen, waarbij hij in een beschermd wonen-project geplaatst zal worden. De Leeuwarder ziet het wel zitten, hij had meer idee bij een verblijf in een kliniek dan een gedwongen opname in een ISD-kliniek die twee jaar gaat duren. De Leeuwarder gaat ook akkoord met een drugsverbod en eventuele urinecontroles.

'Ik heb zelf een drugsverbod aangevraagd', zei dinsdag. Hij wijt het aan de drugs -GHB- dat hij telkens weer gaat stelen. 'Elke keer kom ik vrij en ga ik weer de fout in', zei hij. Hij besefte dat het IMC-traject, inclusief het traject erna, ook jaren in beslag kan nemen. Officier van justitie Thea Pitstra kwam hem in elk geval tegemoet: zij vond dat de rechtbank het voorstel van de reclassering moest volgen.

De rechtbank doet op 29 mei uitspraak.