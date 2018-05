Man raakt met scootmobiel te water

Publicatie: vr 11 mei 2018 15.37 uur

HURDEGARYP - Een man uit Feanwâldsterwâl is vrijdagmiddag met zijn scootmobiel in een sloot gereden langs de Langedyk tussen Hurdegaryp en Feanwâldsterwâl. Het slachtoffer moest uitwijken voor een tegemoetkomende auto die een fietser inhaalde. Bij de uitwijkmanoeuvre raakte hij met zijn scootmobiel in de berm en belandde in de sloot.

De fietser heeft gelijk alarm geslagen en twee mannen zijn de sloot ingegaan om het slachtoffer boven water te houden. De politie, een ambulance en de brandweer is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. Een reddingsteam is vervolgens het water ingegaan om de man weer op de wal te tillen. Hij is vervolgens overgedragen aan het ambulancepersoneel. Hij was op dat moment bij kennis.

